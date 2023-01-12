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Что удивило советских инженеров в трофейном «Королевском Тигре»

Что удивило советских инженеров в трофейном «Королевском Тигре»

Первый раз подбитый и брошенный «Королевский Тигр» попал в руки Красной армии в августе 1944 года. Сразу после этого инновационная машина Третьего рейха была доставлена в советский тыл для подробного изучения.

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