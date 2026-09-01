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Царьград

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Минкультуры России поддержало 21 фильм о специальной военной операции

Минкультуры России поддержало 21 фильм о специальной военной операции

Министерство культуры России выделило гранты на 21 фильм по теме специальной военной операции. В 2024 и 2025 годах поддержку получили игровые, документальные и анимационные проекты, распределяемые в течение двух лет.

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