Украина готовится легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь своим солдатам — Bloomberg

Окончательное обсуждение законопроекта может состоятся в начале ноября. В случае одобрения закона украинцам, имеющим медицинский рецепт, будет разрешено покупать марихуану спустя 6 месяцев после вступления закона в силу.
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