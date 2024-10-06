Обман мозга

Одного из самых известных в мире нейробиологов уличили в подделке результатов экспериментовNATIONAL INSTITUTE ON AGING, NIH VIA AP Не исключено, что после скандала с «грязными» статьями по нейробиологии все направление ждет большая перезагрузкачитайте на monocle.
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