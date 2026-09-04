Нарышкин: Запад изобрёл «ось потрясений» в составе Китая, России, Ирана и КНДР

Запад изобрёл новую «ось зла» или «ось потрясений», в которую включил Китай, Россию, Иран и КНДР, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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