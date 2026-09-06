«Чего вы лезете?»: Кедми вышел из себя из-за разговоров о запуске дронов вглубь России с территории Казахстана

Телеканал "78" В России ходят упорные слухи об использовании Украиной территории Казахстана для запуска дронов вглубь РФ.
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У казахов "рыльце" то в пуху! Они так и не признали Крым за нами! И хохлов поддерживают как азеры хоть и не так явно! В общем одним словом твари неблагодарные, особенно Токаев!
яша, ты УКУРЕННЫЙ НАГЛУХО.
И ДЕБИЛ - так получается.
Тебе "неведомо" о ПРЯМЫХ сбитиях дронов самолетного типа на АЛТАЕ, которые напрямую херачили от "налимомордых"?????????????
В сети есть, и мне друзья присылали из Барнаула - с вертушек сбивали, С ВЕРТУШЕК.
Яша, м... дак!... Ты-то чего сюда лезешь?... Ты лучше расскажи о том, как твои соотечественники тысячами убивают женщин и детей... А то вбили христианскому миру, что евреев все всегда и везде обижали и гоняли, а за что - не рассказали... Видать хреново вас гоняли, раз вы по всему миру расползлись, как тараканы, и дальше гадить продолжаете...
А разве дроны прилетевшие с территории Эстонии, Латвии и Финляндии это не докаханный факт!
НУ КАЖЕТСЯ ЕСТЬ ТАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Ведь только два дня назад были задержаны аж * фур с беспилотниками с накладными именно в том направлении . Так что это отнюдь не фантазии
Это не просто "еврейчик" а бывший руководитель их разведки: один из наших главных противников когда-то...
Этому еврейчику верить- себя не уважать.