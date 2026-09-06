ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 712 подписчиков

«Чего вы лезете?»: Кедми вышел из себя из-за разговоров о запуске дронов вглубь России с территории Казахстана

«Чего вы лезете?»: Кедми вышел из себя из-за разговоров о запуске дронов вглубь России с территории Казахстана

Телеканал "78" В России ходят упорные слухи об использовании Украиной территории Казахстана для запуска дронов вглубь РФ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

яша, ты УКУРЕННЫЙ НАГЛУХО.
И ДЕБИЛ - так получается.
Тебе "неведомо" о ПРЯМЫХ сбитиях дронов самолетного типа на АЛТАЕ, которые напрямую херачили от "налимомордых"?????????????
В сети есть, и мне друзья присылали из Барнаула - с вертушек сбивали, С ВЕРТУШЕК.

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Яша, м... дак!... Ты-то чего сюда лезешь?... Ты лучше расскажи о том, как твои соотечественники тысячами убивают женщин и детей... А то вбили христианскому миру, что евреев все всегда и везде обижали и гоняли, а за что - не рассказали... Видать хреново вас гоняли, раз вы по всему миру расползлись, как тараканы, и дальше гадить продолжаете...