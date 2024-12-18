Кабмин обсудит продление программы материнского капитала до 2030 года

Реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых расходов Правительство России под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина обсудит на очередном собрании законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, сообщает «Мойка78», ссылаясь на информационное агентство ТАСС.
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