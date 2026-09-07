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Воронежские новости

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155 тысяч рублей украла из почты начальница отделения в Павловске

155 тысяч рублей украла из почты начальница отделения в Павловске

В отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате с использованием служебного положения.

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