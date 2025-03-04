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Умер D:Fuse, известный диджей, радиоведущий и продюсер

Умер D:Fuse. Реальное имя известного американского артиста — Дастин Фусельер. Он был диджеем, продюсером, радиоведущим и инструменталистом, начав свою карьеру в середине 1990-х годов с индустриальной музыки под именем Culture Industry.

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