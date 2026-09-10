Предсказавший ключевые события «Китайский Нострадамус» дал важный прогноз

Любые предсказания имеют вариативность, Цзян Сюэцинь, известный как «китайский Нострадамус», выбирает лишь самые реальные на его взгляд развития событий.
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