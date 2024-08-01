Зарубежные военные аналитики фиксируют существенное продвижение ВС РФ в Нью-Йорке (Новгородском) и подходе к селу Пантелеймоновка Российская армия продолжает активное продвижение в Донецкой республике.
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Зарубежные военные аналитики фиксируют существенное продвижение ВС РФ в Нью-Йорке (Новгородском) и подходе к селу Пантелеймоновка Российская армия продолжает активное продвижение в Донецкой республике.
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