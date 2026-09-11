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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший об отце: «Смешно, когда слышу разговоры о наших отношениях. Слова «СКА» или «хоккей» у нас дома – ноль, мы об этом не говорим»

Форвард СКА Игорь Ларионов-младший высказался об отношениях со своим отцом  Игорем Ларионовым . 6 сентября СКА заключил новый контракт с сыном главного тренера до конца сезона.

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