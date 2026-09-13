"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов жил на широкую ногу: автомобиль Audi Q7 за 5 млн руб.
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У кого факты в ФСБ а если одна бабка сказала молчи в тряпочку
подмена базовых ценностей баблом единым ведёт этих по одной дорожке - к корыту. и вот вопрос, - а чО, служба Родине теперь и есть то "корыто", откуда чиновники черпают даже не пригоршнями?
То же мне, открытие Америки. Платят за любую должность и за депутатов и даже за то, чтобы быть руководителем ГУЖА
Америку открыли Это все идет со времен Горбачка и Алкаша Причем в нарастающей прогрессии Наказаний -то нет Для них отменили смертную казнь Придумали УДО И СВО Не зря ворюга еврей Иванов в суде СМЕЯЛСЯ СУДЫ ПОГРЯЗЛИ МВД ТОЖЕ Развели блогеров миллиардеров Дураку понятно за каждым стоит ПАПА ИЗ ДУМЫ ИЛИ...........
Люди всеми силами идут по головам, рвутся, карабкаются во власть совсем не для того, чтобы СЛУЖИТЬ Родине, а чтобы ее предавать и обворовывать. Они, даже теоретически, не способны, не рассматривают такой вариант, как работать во благо страны, а рассматривают ее исключительно как кормовую базу для себя.