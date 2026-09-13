Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов жил на широкую ногу: автомобиль Audi Q7 за 5 млн руб.

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Профиль пользователя 147683 Сероев
147683 Сероев

Америку открыли Это все идет со времен Горбачка и Алкаша Причем в нарастающей прогрессии Наказаний -то нет Для них отменили смертную казнь Придумали УДО И СВО Не зря ворюга еврей Иванов в суде СМЕЯЛСЯ СУДЫ ПОГРЯЗЛИ МВД ТОЖЕ Развели блогеров миллиардеров Дураку понятно за каждым стоит ПАПА ИЗ ДУМЫ ИЛИ...........

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Люди всеми силами идут по головам, рвутся, карабкаются во власть совсем не для того, чтобы СЛУЖИТЬ Родине, а чтобы ее предавать и обворовывать. Они, даже теоретически, не способны, не рассматривают такой вариант, как  работать во благо страны, а рассматривают ее исключительно  как кормовую базу для себя.