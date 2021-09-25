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Московская полиция задержала Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября

Московская полиция задержала Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Полицейские задержали в Москве оппозиционера Сергея Удальцова, ему грозит арест за призыв к несогласованной акции 25 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

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