Московская полиция задержала Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Полицейские задержали в Москве оппозиционера Сергея Удальцова, ему грозит арест за призыв к несогласованной акции 25 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.