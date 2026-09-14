Mexico expands investigation into killing of Spanish exchange student

Mexico's federal government joined an investigation Monday into the killing of a 21-year-old Spanish exchange student in the central state of Morelos.
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