Россия и Украина пообщались в закрытом формате: чем закончились двухчасовые переговоры

Сегодня в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Изначально они должны были пройти 15 мая, однако были перенесены на следующий день из-за украинской стороны, которая поздно прибыла на место встречи.
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