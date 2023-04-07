NYT: Пентагон расследует утечку секретных документов об украинском наступлении

Пентагон расследует утечку документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил в связи с планируемым наступлением, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской администрации.
Пентагон расследует утечку документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил в связи с планируемым наступлением, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской администрации.
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