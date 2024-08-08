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Закон, порядок, государство

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Расчеты ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили БМП «Bradley» и сорвали ротацию противника на Донецком направлении СВО

Расчеты ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили БМП «Bradley» и сорвали ротацию противника на Донецком направлении СВО

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 км/ч.

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