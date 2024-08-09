Председатель Следственного комитета поручил доложить о результатах расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг при эксплуатации лифтового оборудования, повлекшем гибель несовершеннолетней в...

В социальных медиа опубликовано обращение родственников несовершеннолетней, погибшей в результате неисправности лифта в одном из жилых домов Владикавказа, которые выражают несогласие с установленными в ходе расследования уголовного дела обстоятельствами смерти девочки.
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