Батраков единственный из игроков «Галатасарая» поблагодарил фанатов после разгромного поражения

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оказался единственным игроком, который поблагодарил болельщиков после поражения от «Трабзонспора» на чемпионате Турции.
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