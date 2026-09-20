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Батраков единственный из игроков «Галатасарая» поблагодарил фанатов после разгромного поражения

Батраков единственный из игроков «Галатасарая» поблагодарил фанатов после разгромного поражения

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оказался единственным игроком, который поблагодарил болельщиков после поражения от «Трабзонспора» на чемпионате Турции.

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