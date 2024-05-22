Приангарье в 2023 году заработало 119 миллионов рублей на недрах: куда направят эти деньги

ИРКУТСК, 22 мая, ФедералПресс. Бюджет Иркутской области заработал более 119 миллионов рублей от сборов и разовых платежей при предоставлении права пользования участками недр местного значения в 2023 году.
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