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Врач Кашух назвала продукты, которые станут источниками энергии в Великий пост

Врач Кашух назвала продукты, которые станут источниками энергии в Великий пост

Правильно подобранные постные продукты могут дать организму нужные вещества и обеспечить длительное ощущение сытости, объяснила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

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