Трамп обратился за помощью к победившей на дебатах Харрис экс-демократу

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обратился за помощью к экс-конгрессмвумен от демократов Тулси Габбард, чтобы подготовиться к дебатам с Камалой Харрис, сообщает The New York Times.
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