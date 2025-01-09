На трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с двумя погибшими

Серьезная авария на трассе «Кола»: столкнулись легковушки и грузовик На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области вечером 9 января произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека.
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