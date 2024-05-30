Раненый бандеровец три долгих дня лежал окруженный телами своих убитых побратимов в Харьковской области, прежде чем его нашли и спасли от неминуемой смерти российские солдаты, сообщает военный канал “Русской весны” в Telegram.
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