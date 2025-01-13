До печатных газет были рукописные ведомости "куранты". Слово переводится не только как "часы", но и как "быстрый, текущий".
Газеты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
До печатных газет были рукописные ведомости "куранты". Слово переводится не только как "часы", но и как "быстрый, текущий".
Свежие комментарии