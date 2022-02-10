Сегодня стартует белорусско-российское учение "Союзная решимость -2022"

В Беларуси стартует белорусско-российское учение "Союзная решимость -2022". Практические действия войск пройдут на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский, а также аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи .