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Сегодня стартует белорусско-российское учение "Союзная решимость -2022"

В Беларуси стартует белорусско-российское учение "Союзная решимость -2022". Практические действия войск пройдут на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский, а также аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи .

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