Здесь живут весёлые люди

Здравствуйте, уважаемая редакция! Воцерковлённые люди хорошо знают следующую духовную закономерность: как только человек начинает жить правильно, по-христиански, на него сразу же ополчаются тёмные силы, в просторечии – бесы.
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