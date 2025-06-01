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Здесь живут весёлые люди

Здесь живут весёлые люди

Здравствуйте, уважаемая редакция! Воцерковлённые люди хорошо знают следующую духовную закономерность: как только человек начинает жить правильно, по-христиански, на него сразу же ополчаются тёмные силы, в просторечии – бесы.

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