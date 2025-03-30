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Тела трёх рыбаков извлечены из озера под Вологдой после трагедии на льду

Тела трёх рыбаков извлечены из озера под Вологдой после трагедии на льду

В Вологодской области спасатели извлекли из воды тела трёх рыбаков, утонувших после провала под лёд озера Колоденское.

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