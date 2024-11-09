Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука при 1-1 в серии

Команды встречаются в рамках первого раунда. Кубок МЛС 1-й раунд Третий матч Интер Майами – Атланта Юнайтед Дата проведения 10 ноября, 04:00, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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