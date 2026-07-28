Многодетная мать из Подмосковья выиграла конкурс "Миссис Земля — 2026"

Главное вдохновение победительницы — ее дети Людмила Секрий, предпринимательница и многодетная мать из подмосковного города Видного, объявила о своей победе на международном конкурсе красоты "Миссис Земля — 2026", сообщает РИА Новости.
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