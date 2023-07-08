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5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

Люди, родившиеся и повзрослевшие в Советском Союзе, обычно говорят: «Ну мы же выросли, и вроде ничего так».

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Комментарии
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Владимир Карпов
Очень максималистические и однозначные выводы, хотя все знают, что сколько детей - столько и личностей со своими особенностями, т.е. однозначных рецептов воспитания абсолютно для всех детей не существует !!! Кроме того, при всех &quot;отрицательных&quot; чертах советского воспитания, указанных в данной статье, почему-то в основной своей  массе тогда вырастали люди с понятиями стыда и совести, доброты и сердечности, порядочности, романтизма, любви к Родине и к родителям и т.п., чего сейчас нынешним подрастающим детям катастрофически не хватает !!! Сейчас повсюду у детей сплошное потребительство (хочу всё и сразу), рвачество, цинизм, неуважение к труду, неуважение к родителям и т.д. и т.п. Вот о чём стоило бы написать !!!
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