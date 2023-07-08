5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

Владимир Карпов

Очень максималистические и однозначные выводы, хотя все знают, что сколько детей - столько и личностей со своими особенностями, т.е. однозначных рецептов воспитания абсолютно для всех детей не существует !!! Кроме того, при всех "отрицательных" чертах советского воспитания, указанных в данной статье, почему-то в основной своей массе тогда вырастали люди с понятиями стыда и совести, доброты и сердечности, порядочности, романтизма, любви к Родине и к родителям и т.п., чего сейчас нынешним подрастающим детям катастрофически не хватает !!! Сейчас повсюду у детей сплошное потребительство (хочу всё и сразу), рвачество, цинизм, неуважение к труду, неуважение к родителям и т.д. и т.п. Вот о чём стоило бы написать !!!