"Докапывались до белья жены": основатель "Рыбаря" – о пограничниках в Черногории

Сергей Карпухин/ТАСС Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук поделился тем, что погранслужба в Черногории не интересовалась его личностью, но с особым пристрастием докапывалась до каждой мелочи, включая нижнее белье его супруги.
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