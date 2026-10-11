"Докапывались до белья жены": основатель "Рыбаря" – о пограничниках в Черногории

Сергей Карпухин/ТАСС Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук поделился тем, что погранслужба в Черногории не интересовалась его личностью, но с особым пристрастием докапывалась до каждой мелочи, включая нижнее белье его супруги.