Сотрудник полиции Смоленщины удостоен звания «Почётный донор России»

Нагрудный знак «Почётный донор России» выражает признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в Российской Федерации Сегодня на базе ОГБУЗ «Смоленский центр крови» состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почётный донор России».