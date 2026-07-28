Происшествия
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Происшествия

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Сотрудник полиции Смоленщины удостоен звания «Почётный донор России»

Нагрудный знак «Почётный донор России» выражает признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в Российской Федерации Сегодня на базе ОГБУЗ «Смоленский центр крови» состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почётный донор России».

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