Туск: упавшая в Польше ракета "похожа на российскую". Но доказательств нет

Боеприпас изучат эксперты, однако в руководстве страны, похоже, уже определились с ответом.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объект, упавший 30 июля в Люблинском воеводстве, "похож на российскую ракету", однако окончательной уверенности у Варшавы пока нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии