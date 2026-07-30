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Царьград

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Туск: упавшая в Польше ракета "похожа на российскую". Но доказательств нет

Туск: упавшая в Польше ракета "похожа на российскую". Но доказательств нет

Боеприпас изучат эксперты, однако в руководстве страны, похоже, уже определились с ответом.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объект, упавший 30 июля в Люблинском воеводстве, "похож на российскую ракету", однако окончательной уверенности у Варшавы пока нет.

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