30-летний артемовец угнал десять автомобилей – где они теперь?

У жителя города Артем (Приморье) пропал автомобиль. Не представляя, кому мог понадобиться видавший виды Nissan, мужчина обратился в полицию и рассказал, что машину, по всей видимости, угнали из двора дома по улице Кирова.
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