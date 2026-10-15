🌿 Аромат профессии: крымские школьники будут изучать эфиромасличные культуры и создавать косметику Новый агротехнологический класс открыли в одной из школ Симферопольского района.
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