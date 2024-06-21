1. Испания вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024: обыграв Италию, «Фурия Роха» досрочно гарантировала себе первое место в группе.
Испания в плей-офф Евро-2024, унылые Англия и Италия, спасение Сербии, Глушенков в «Зените», скандал с кричалкой «Убей серба», новый рекорд Месси и другие новости
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Лена Мисько
Банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом легендарного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда он смотрел матч чемпионата Европы по футболу. Как пишет Corriere della Sera, Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у него началось сильное кровотечение. Баджо и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Спортсмен смог выбраться только через 40 минут после ухода грабителей. Фото: SVEN SIMON/picture-alliance/Globallookpress
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11 час.
Лена Мисько
Федор Конюхов об Овечкине: «Я к нему плохо отношусь, руки бы не подал! Нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит, конечно же» Подробнее: https://smms.ac/rZ4f
Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»
Sports.ru
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11 час.
КУАТ
В «Локо» признали – тягаться с «Зенитом» по условиям нереально. Это признают не только в Локо.
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6 час.
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