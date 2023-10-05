Депутаты Городской Думы поздравили калужан с Днем учителя

В ДК КТЗ прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.
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