Задержан боец ЧВК «Вагнер», убивший сослуживцев за отказ участвовать в вооруженном мятеже Елена ГалицкаяПолиция Воронежской области раскрыла убийство двух бойцов ЧВК «Вагнер», совершенное одним из их сослуживцев из-за отказа участвовать в мятеже.