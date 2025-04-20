Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) пасхального перемирия, которое предложил президент России Владимир Путин, может говорить о том, что Киев потерял контроль над своими войсками или просто не заинтересован в мире.
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