Голосование по законопроекту о запрете УПЦ в Раде проигнорировали 72 депутата

Семьдесят два депутата (18%) проигнорировали голосование за законопроект, дающий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с Россией, включая Украинскую православную церковь (УПЦ).
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