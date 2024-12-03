Появились новые подробности в громком деле смертельного отравления в Красноярском крае. Главе семейства, в котором погибли четверо детей, предъявили обвинение по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
«Не верю, что дети погибли из-за дихлофоса»: новые подробности трагедии под Красноярском
Комментарии
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Sergey Ivanov
Второй раз пишу: Ну не верю я в этот бред про дихлофос! Самое обыденное средство от домашних насекомых. Им пользовался каждый. И никто не только не умер, но даже не отравился! В другом дело. Либо дихлофос некачественный, что сомнительно, либо хозяину надоело пшикать каждый день- и он где- то достал средство поубойней. И получил результат. Конечно, ему сейчас лучше признаться в дихлофосе, чем в том, что он где- то как- то заполучил какую- то отраву.
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