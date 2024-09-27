Гросси предрек использование ядерного оружия при получении его многими странами

Если в мире увеличится число стран, имеющих ядерное оружие, оно почти наверняка будет использовано. Такое опасение в интервью порталу UN News выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии