Гран-при России. Валиева, Туктамышева, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов выступают с показательными номерами

Сегодня в Сочи на Гран-при России по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Гран-при по фигурному катанию 6-й этап Гран-при России (Rostelecom Cup) Сочи, Россия Показательные выступления Начало – 15.

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