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Владимирские новости

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Во Владимирской области закупят цифровой рентген-аппарат

Во Владимирской области закупят цифровой рентген-аппарат

В рамках программы модернизации здравоохранения региона на 2021–2030 годы планируется закупка современного цифрового рентген-аппарата за 25,6 млн рублей.

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