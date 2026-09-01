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Царьград

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Вадефуль потребовал от России признать Германию стабилизатором Европы

Вадефуль потребовал от России признать Германию стабилизатором Европы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Россию признать Германию стабилизирующей силой в Европе.

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