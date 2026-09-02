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Культурология.рф

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История и археология: 50 лет ждал корону и 9 лет добивался простолюдинку: Как нарушил все традиции ради запретной любви король Норвегии Харальд V

История и археология: 50 лет ждал корону и 9 лет добивался простолюдинку: Как нарушил все традиции ради запретной любви король Норвегии Харальд V

Харальд V правил Норвегией до 89 лет, а до того более, чем полвека ждал коронации. С детства жизнь будущего монарха бурлила приключениями, полными опасностей, смен режимов и военных испытаний.

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