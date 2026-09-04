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Царьград

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Орлов заявил об увеличении электротранспорта в Екатеринбурге

Орлов заявил об увеличении электротранспорта в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга массово выбирают трамваи и троллейбусы ввиду независимости от автозаправок. Глава города Алексей Орлов и вице-премьер Александр Новак контролируют ситуацию с топливом, а поставщики увеличивают объемы.

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