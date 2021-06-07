Как Петров и Боширов английских вояк напоили

В Эстонии завершились трёхнедельные военные учения НАТО "Весенний шторм". Участвовало около 7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании, а также самой Эстонии (почти все виды войск Сил обороны Эстонии).